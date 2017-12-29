بري: أوافق عون.. المسالة لا تتعلق بحقوق العسكريين!

كشفت أوساط عين التينة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان يتتبع المواقف التي تصدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أمس، وقد نقل عنه زواره تأكيده في شأن “مرسوم الأقدميات” للضباط، بأن هناك دستوراً فليطبق، وان ما من أزمة إلا ولها حل والمهم ان يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته.

وعندما سئل عن موقف رئيس الجمهورية امام وفد قيادة الجيش قال بري كما نقل زواره لصحيفة “اللواء“: أنا كما رئيس الجمهورية مصرّ على إعطاء العسكريين حقوقهم، وهذا ليس أمرا جديدا.

واكد أنه مع عون بأن المقصود من النقاش الدائر حاليا لا يتعلق بحقوق العسكريين إنما بصراع سياسي على مواضيع اخرى، وانا ليس عندي إعتراض على هذا القول.

ولما سئل عن طبيعة هذا الصراع ومواضيعه، تجنب بري الإجابة مكتفيا بالقول: لا أعرف، وكذلك قال لا أعرف إذا كان “الطائف” أحد هذه المواضيع؟ وهل يخشى عليه؟

واعتبر رئيس المجلس ان العسكريين كان يمكن اعطاؤهم حقوقهم بطريقة قانونية، وحتى من هم ليسوا معنا في السياسة.

من جهتها، سألت صحيفة “الحياة” أيضا الرئيس بري عن رأيه في الموقف الذي أعلنه الرئيس عون لدى إستقباله وفد قيادة الجيش ، فأجاب: “إن موقفي يتوافق مع قول الرئيس عون إن المشكلة ليست على الجيش إنما على السياسة”.

كما نقل زوار بري لـ”الحياة” عنه تأكيده في شأن “مرسوم الأقدميات” الضباط ، بأن “هناك دستوراً فليطبق، وما من أزمة إلا ولها حل”. وقال: “المهم أن يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته

المصدر الحياة واللواء