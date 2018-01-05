بري: وضعت الحل ولن أتراجع عن موقفي

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري “إنّ ازمة مرسوم “الاقدمية” ما زالت تُراوح مكانها، ولا شيء إيجابياً بعد، ولا تزال الأمور جامدة ولا جديد”.

وسُئل بري عن الحلول المطلوبة، فأجاب امام زواره: “الحل أنا وضعتُه، وهو الحل البسيط والمثالي والقانوني، هو أن يُرسَل المرسوم إلى وزير المال ليوقّعه لا أكثر ولا أقلّ”.

وأكّد بري أنه لن يتراجع عن هذا الموقف “لأنه موضوع دستوريّ وميثاقي وله علاقة باتّفاق الطائف، وأنّ ما يحصل من تجاوُز التوقيع (توقيع وزير المال) وغيره دُفعَ ثمنَها مئة وخمسون الف قتيل، ويجب على الجميع أن يعرفوا أنّ هذه المسألة ليست سهلة ولا رجوع عنها على الإطلاق”.

وأكّد بري أنّ لقاءَه أمس الاوّل الأربعاء، مع قيادة الجيش “كان إيجابياً جداً”، وأشار إلى أنه عرَض خلاله مسألة مرسوم “الأقدمية” امام القيادة العسكرية وتوسّع في الشرح، وقال في الخلاصة “إنّ قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية غير مستهدفة بما يَجري، وأنا حريص على هذه المؤسسة وعلى حقوق العسكريين وعلى دعم هذه المؤسسة قبلاً والآن وفي كلّ وقت، ولكنّ هذا الموضوع لا علاقة للمؤسسة به على الإطلاق، هناك مرسوم موجود وهو حتى الآن غير نافِذ لأنه يحتاج إلى توقيع وزير المال.

وتابع: “هناك أصول قانونية يجب أن تُتبع ولا يمكن أن نحيدَ عنها أبداً أبداً أبداً. يجب أن يوقّع وزير المال المرسوم، ومن المعيب أن يمرّ هذا المرسوم خلافاً للقانون، إذ إنّ هناك قانوناً سبق لنا أن أقرّيناه في مجلس النواب ويجب التقيّد به في اعتبار أنّ هناك مسألة ميثاقية وقانونية ودستورية لا بدّ من أن يتمّ الالتزام بها”.

المصدر صحيفة الجمهورية