جبور: التحالف الإنتخابي بين “القوات” و”المستقبل” لم تكتمل عناصره بعد

أعلن رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور ، أن “التحالف الإنتخابي بين “القوات” وتيار “المستقبل”، لم تكتمل عناصره بعد، وما يحصل الآن هو البحث في رؤيتهما وفي الدوائر التي قد يجري التحالف فيها”.

وأكد جبزر لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “بلورة الاتفاق تنتظر حضور موفد الرئيس سعد الحريري الوزير غطاس خوري إلى معراب (مقرّ جعجع)، لاستكمال المباحثات الإنتخابية التي بدأتها “القوات اللبنانية| عبر الوزير ملحم الرياشي”.

وتوقع أن جلسة اليوم في معراب “حاسمة ومكتملة المعالم، ونتفق فيها أين نتحالف وأين لا نتحالف، وبالتالي لا حديث عن تحالف قبل أن يقدّم “المستقبل” رؤيته الإنتخابية”.

وأضاف جبور: “الحسابات الإنتخابية قد تدفع كل طرف إلى تقديم مصلحته الإنتخابية، فلا أحد سيقدم خدمات مجانية للآخر”، لكنه شدد على أن “التحالف السياسي الاستراتيجي الذي بدأ في عام 2005 هو قائم وثابت ومستمرّ تحت عنوان لبنان أولاً، وبالتالي عدم التحالف انتخابياً لا يعني التباعد استراتيجياً على الإطلاق”.

وإذا كانت المصلحة تقتضي تغييب التحالف في أكثر المناطق، فإن الضرورة تلزمهما بالتلاقي في دوائر محددة، مثل بعلبك – الهرمل وزحلة (البقاع) وربما في دائرة بعبد ا (جبل لبنان)، وهو ما ألمح إليه جبور ، الذي كشف أن “باكورة التحالف بدأت في دائرة بعلبك – الهرمل ، وننتظر أن تستكمل في دوائر أخرى إذا كانت مصلحة الطرفين تتقاطع فيها”.

المصدر صحيفة الجمهورية