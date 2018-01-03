جبور: العد العكسي للإنتخابات بدأ.. و”القوات” تخوضها بمشروع سياسي واضح المعالم

أعلن رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور ، أن “العد العكسي للإنتخابات النيابية بدأ اعتبارا من اليوم (أمس)، عبر البحث الجدي في التحالفات وخوض الإستحقاق من ضمن الاستراتيجية السياسية التي نؤمن بها، سواء بالترشيحات أو التحالفات”.

وقال جبور في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، إن حزب “القوات اللبنانية” “سيخوض الإنتخابات بمشروع سياسي واضح المعالم، ونعتبر أن قانون الإنتخابات الجديد أعطى لكل صوت مكانته، وألغى المحادل والبوسطات، وننظر إلى الانتخابات باعتبارها محطة للتغيير وتشكيل مشروع وطني ركيزته الأساسية السيادة وقيام الدولة الفعلية ومحاربة الفساد”.

وشدد جبور على أن القوات “منفتحة على معظم القوى السياسية التي تتقاسم معنا الأفكار والمشروع السياسي”. ورأى أنه “من الصعب الآن تأكيد أو نفي التحالف الإنتخابي مع تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر”، وهذا الطرف أو ذاك، لكننا منفتحون على حلفائنا الثابتين، الذين نتلاقى معهم على قواعد السيادة، والاتصالات مفتوحة لبلورة هذه القناعات”.

المصدر الشرق الاوسط