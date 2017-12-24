جبور: “حزب الله” في صدد التحضير أو التمهيد لشيء ما

أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور انه لا يجب أن يمر تصريح النائب نواف الموسوي مرور الكرام، خصوصا انه الثاني من نوعه بعد السيد حسن نصرالله، ما يؤشر إلى أن “حزب الله” في صدد التحضير أو التمهيد لشيء ما، الأمر الذي يستدعي سريعا مساءلة الحزب وتحذيره من مغبة توريط لبنان في حروبه الإقليمية المفتوحة وللحسابات الإيرانية نفسها.

وأضاف في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لا يحق لمن يعتمد الحرب نهجا وثقافة وممارسة أن يتهم غيره بالحرب، ولا يحق لمن يتسلح ويتمول ويأتمر بأوامر إيرانية أن يتهم غيره ويظن أن هذا الغير على شاكلته، ولا يحق لمن أبقى لبنان بحالة حرب بفعل سلاحه الميليشيوي وقراره الخارجي أن يتطاول على من ساهم بفعالية في إنهاء الحرب ودعم الدولة”.

وتابع جبور: “من يحذر من عودة الحرب الأهلية يجب ان تكون لديه الأهلية لذلك، وألا تكون علة وجوده هي القتل والتفجير والإغتيال وثقافة الموت والشر والإلغاء، والا يكون في موقع الداعي إلى الحرب والقتال بحجة ما يسمى المقاومة، وألا يكون في وضع الرافض تسليم سلاحه وإبقاء دولته على حساب الدولة اللبنانية”.

لا يجب أن يمر تصريح النائب نواف الموسوي مرور الكرام، خصوصا انه الثاني من نوعه بعد السيد حسن نصرالله، ما يؤشر إلى أن حزب الله في الصدد التحضير أو التمهيد لشيء ما، الأمر الذي يستدعي سريعا مساءلة الحزب وتحذيره من مغبة توريط لبنان في حروبه الإقليمية المفتوحة وللحسابات الإيرانية نفسها — Charles Jabbour (@charlesjabbour) December 24, 2017

لا يحق لمن يعتمد الحرب نهجا وثقافة وممارسة أن يتهم غيره بالحرب، ولا يحق لمن يتسلح ويتمول ويأتمر بأوامر إيرانية أن يتهم غيره ويظن أن هذا الغير على شاكلته،ولا يحق لمن أبقى لبنان بحالة حرب بفعل سلاحه الميليشياوي وقراره الخارجي أن يتطاول على من ساهم بفعالية في إنهاء الحرب ودعم الدولة — Charles Jabbour (@charlesjabbour) December 24, 2017

من يحذر من عودة الحرب الأهلية يجب ان تكون لديه الأهلية لذلك، وألا تكون علة وجوده هي القتل والتفجير والإغتيال وثقافة الموت والشر والإلغاء، والا يكون في موقع الداعي إلى الحرب والقتال بحجة ما يسمى المقاومة، وألا يكون في وضع الرافض تسليم سلاحه وإبقاء دولته على حساب الدولة اللبنانية. — Charles Jabbour (@charlesjabbour) December 24, 2017

المصدر موقع القوات اللبنانية