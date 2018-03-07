جنبلاط: التفاهم الإنتخابي مع الحريري تام.. والنقاش الآن يتركز مع “القوات”

أعلن رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط ، أن “التفاهم الإنتخابي بينه وبين الرئيس سعد الحريري تام”، مشيراً إلى أنه “سيشمل الشوف والبقاع الغربي وبيروت”.

وأكد جنبلاط في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، أن “النقاش مستمر مع قوى سياسية أخرى لاستكمال تحالفات الحزب “التقدمي الإشتراكي”، لافتاً الانتباه “الى أنّ التفاوض يتركّز في شكل أساسي مع “القوات اللبنانية” في الجانب المسيحي”.

وتوقع جنبلاط “أن تَتّضِح الأمور قريباً في ما خَصّ مجمل اتجاهاته الإنتخابية”، كاشفاً انه “في صدد الإعلان في الأيام القليلة المقبلة، وربما خلال يومين، عن التحالفات الرسمية والنهائية للحزب التقدمي الإشتراكي”.

المصدر صحيفة الجمهورية