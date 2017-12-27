جنبلاط يدفع للتوافق في الشوف – عاليه

يدعو النائب وليد جنبلاط إلى التوافق في الشوف وعاليه بين الأطراف الرئيسة، حتى لا يكون سببا في عزل هذا الطرف أو محاصرة الطرف الآخر.

فالحزب التقدمي الاشتراكي يمارس سياسة الانفتاح وتربطه علاقة وطيدة بالقوات لحماية المصالحة المسيحية – الدرزية.

و”التقدمي” يبقى بيضة القبان في الشوف – عاليه، ويمكن أن يضغط في اتجاه إشراك كل القوى الرئيسية في لائحة توافقية، لأن لا مصلحة في طغيان فريق مسيحي على الآخر، ولأن التوازن يبقى مطلوبا.

وترجح أوساط أن تكون الانتخابات في دائرة الشوف عاليه ائتلافية بين الاشتراكي والقوات والتيار والمستقبل، بحيث يعطي الاشتراكي مقعدين للتيار ومقعدين لكل من القوات (جورج عدوان) والكتائب (فادي الهبر) وواحد للمستقبل يرجح ان يكون للواء ابراهيم بصبوص (بدل: محمد الحجار).

المصدر الانباء الكويتية