حبيب ردا على “الجولات الإستعراضية” على الحدود: مرفوضة في الشكل والمضمون

رداً على إستعراضات المحور الإيراني – السوري وحلفاء “حزب الله” على الحدود الجنوبية، من زعيم “عصائب أهل الحق” العراقية قيس الخزعلي إلى “سرايا مقتدى الصدر” وأخيرا “لواء الإمام الباقر السوري” مع حمزة أبو العباس ، قال عضو “كتلة المستقبل” النيابية خضر حبيب ، إنه يجب حصر السلاح في كل لبنان بيد الدولة فقط وأجهزتها العسكرية والأمنية.

وأضاف حبيب في تصريح إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، إن أي ظهور مسلح آخر يسيء إلى الدولة وإلى مظهر لبنان في الخارج وإلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبالتالي فإنه أمر مرفوض في الشكل والمضمون ونحن لا نطالب إلا بسلاح واحد هو سلاح الدولة اللبنانية.

المصدر السياسة الكويتية