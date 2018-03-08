حلفاء “التيار” يشكوه.. و”حزب الله” يدعم “القومي”

يشكو حلفاء “التيار الحر” المفترضين من انه يسعى للاستفادة من تحالفاته مع مختلف القوى لكن بشروطه ووفق حساباته وبما يؤمن له اكبر عدد من المقاعد حيث يمكن أن يتأخر حسب المصادر الشيعية التحالف مع التيار في بعبدا، بينما “حزب الله” مرتبط بتحالفات لا يمكنه التراجع عنها ايضاً، خصوصا مع الحزب القومي و”المردة” في بعبدا، وهو بالتأكيد سيدعم – حسب مصادر القومي- مرشح القومي في المتن غسان الاشقر الذي اختاره المجلس الاعلى للحزب يوم السبت الماضي بالاجماع بدل الوزير الاسبق فادي عبود. كما سيدعم مرشحي الحزب القومي حيث يكون لحزب الله ناخبون ولا مرشحين كما هي الحال في الشمال مثلا.

المصدر اللواء