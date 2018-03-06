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بالفيديو: خلال محاورته لأطفال .. هكذا برر جبران باسيل وصف نبيه بري بـ “البلطجي” !

باسيل، خلال محاورته من قبل أطفال في برنامج “دق الجرس”، على فضائية “إم تي في”، قال إنه وصف بري بـ”البلطجي”؛ لأنه ولبنان يعانون بشدة من بري.

ووصف جبران باسيل شتيمته لبري بأنها ردة فعل على “قهره” لما يجري في لبنان، مقللا من خطورة ما قاله مقارنة بالأحداث الجارية.

وأضاف أنه لم يكن يعلم أن الكلمة التي قالها على عون سيتم نشرها عبر الإعلام، متابعا في نقده لأنصار الأخير بأنه لم يوجه أنصاره بإغلاق طرق، أو حرق إطارات، رغم الشتائم المتوالية ضده في الإعلام.

وردا على سؤال عن سبب تحول صداقته مع عون، قال باسيل: “في السياسية لا يوجد أصحاب”.

 

وقال باسيل إنه تأسف على الكلام الذي صدر عنه على الإعلام، نافيا أن يكون رئيس الوزراء سعد الحريري تأسف لبري نيابة عنه.

وتناول باسيل في بقية اللقاء مواضيع مختلفة، أبرزها دفاعه عن حزب الله، ومشاركته في سوريا، وعن سلاحه الذي يرفض الأخير تسليمه للحكومة.

 

المصدر وكالات