بالفيديو: خلال محاورته لأطفال .. هكذا برر جبران باسيل وصف نبيه بري بـ “البلطجي” !

باسيل، خلال محاورته من قبل أطفال في برنامج “دق الجرس”، على فضائية “إم تي في”، قال إنه وصف بري بـ”البلطجي”؛ لأنه ولبنان يعانون بشدة من بري.

ووصف جبران باسيل شتيمته لبري بأنها ردة فعل على “قهره” لما يجري في لبنان، مقللا من خطورة ما قاله مقارنة بالأحداث الجارية.

وأضاف أنه لم يكن يعلم أن الكلمة التي قالها على عون سيتم نشرها عبر الإعلام، متابعا في نقده لأنصار الأخير بأنه لم يوجه أنصاره بإغلاق طرق، أو حرق إطارات، رغم الشتائم المتوالية ضده في الإعلام.

وردا على سؤال عن سبب تحول صداقته مع عون، قال باسيل: “في السياسية لا يوجد أصحاب”.

الوزير جبران باسيل: "قلت عن نبيه بري بلطجي ع أد ما عم نعاني، وتحديداً أنا شخصياً عم عاني".@Gebran_Bassil #دق_الجرس #mtvlebanon pic.twitter.com/9Deo7fqW7U — MTV Lebanon (@mtvlebanon) March 5, 2018

وقال باسيل إنه تأسف على الكلام الذي صدر عنه على الإعلام، نافيا أن يكون رئيس الوزراء سعد الحريري تأسف لبري نيابة عنه.

وتناول باسيل في بقية اللقاء مواضيع مختلفة، أبرزها دفاعه عن حزب الله، ومشاركته في سوريا، وعن سلاحه الذي يرفض الأخير تسليمه للحكومة.

الوزير جبران باسيل: "تدخُّل حزب الله بسوريا قرار أخده حزب الله. كان لازم نحمي لبنان من الإرهاب الجايي علينا من سوريا".#دق_الجرس@Gebran_Bassil pic.twitter.com/1zF4Wi4J10 — MTV Lebanon (@mtvlebanon) March 4, 2018

الوزير جبران باسيل: "بيقولوا إنو عندي مصاري كتير، وشاري نصّ البترون وعندي طيارة خاصة، وهيدا كلّه كذب".#دق_الجرس@Gebran_Bassil pic.twitter.com/1ffyWlo4Q0 — MTV Lebanon (@mtvlebanon) March 4, 2018