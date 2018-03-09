خليل: موازنة 2018 سلكت بطريقة توافقية ولم تعد مضخّمة

عشيّة مؤتمرَي “روما 2” و”سيدر”، أنهت اللجنة الوزارية درس أرقامِ موازنة 2018 ، على أن تُجريَ مراجعةُ أخيرة لها مساء بعدِ غدٍ الأحد، قبَيل انعقاد مجلس الوزراء الاثنين المقبل.

وقال وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “الجمهورية”: “الموازنة سلكت بطريقة توافقية وقطعَت نفق التضخيم ، وخلال الساعات الـ 48 المقبلة سينعكس التوافق على جوجلةِ الأرقام حيث أصبح ثابتاً أنّ الخفض فيها تجاوز الألف مليار ليرة. ونستطيع القول إنّ موازنة 2018 لم تعد موازنة مضخّمة، ومن الآن وحتى الأحد ستنكبّ وزارة المال على إجراء مراجعة نهائية للأرقام وطبعِ مسوّدةِ المشروع بنحوٍ يتيح لمجلس الوزراء مناقشته بصيغةٍ نهائية قبل إحالته إلى مجلس النواب”.

وعلمت “الجمهورية”، أنّ اللجنة الوزارية المختصة بَذلت جهداً كبيراً لجهة تقليصِ العجز في الموازنة ، وتمكّنت من إبقائه كما كان العام الماضي، بحيث أنه لن يتخطّى 8 آلاف مليار ليرة.

المصدر صحيفة الجمهورية