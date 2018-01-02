رسالة من عائلة نزار زكا الى بري لمناسبة زيارته طهران: لا تنسوه

وزّع الوكيل القانوني للسيد نزار زكا، المحامي أنطوان أبو ديب الآتي:

بصفتي وكيل السيد نزار زكا المواطن اللبناني المخطوف في ايران، وصلني من عائلة نزار زكا الرسالة التالية الموجهة الى حضرة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لمناسبة زيارته المرتقبة الى الجمهورية الإسلامية في ايران.

حضرة رئيس مجلس النواب اللبناني

الاستاذ نبيه بري المحترم

بتاريخ 13 كانون الثاني من العام 2018 ستقومون بزيارة الجمهورية الاسلامية في ايران.

ان زيارتكم هذه ستكون الرابعة التي يكون في أثنائها نزار زكا محتجزا كرهينة في الطوابق السفلية من سجن ايفين الشهير الذي يقع على بعد امتار قليلة من فندق “آزادي هوتيل” حيث ستقيمون.

بصفتكم ممثل لكل الشعب اللبناني لاكثر من عقدين، نأمل أن تقوموا هذا العام الجديد برفع قضية مواطن لبناني، بغض النظر عن انتماءاته الدينية والسياسية (إن وجدت) وإعطاء مصالح المواطنين اللبنانيين الافضلية على أي مصالح اخرى.

أمضى نزار زكا منذ ايام عيد رأس السنة الثالث في ايران من دون ان ترفعوا قضيته ولو مرة واحدة، نأمل أن تختلف الامور هذه السنة، خصوصا انكم كنتم لمدة اربعين سنة المدافع الاساسي في قضية اختطاف الامام موسى الصدر ورفاقه، الذين كانوا ضيوف معمر القذافي حين اختفائهم في ليبيا.

كونكم الممثل الرئيسي لكل الشعب اللبناني، فإننا كأسرة نحضّكم على ألا تنسوا المواطن اللبناني المخطوف كرهينة في إيران، ونأمل أن تعيدوه الى وطنه الام على اثر زيارتكم وبناء على علاقاتكم المميزة مع الجمهورية الاسلامية في ايران.

وتفضلوا بقبول الاحترام

عائلة نزار زكا

المصدر موقع القوات اللبنانية