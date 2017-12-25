ريفي: التحالفات الخماسية دليل خوف من محاكمة الشعب اللبناني

شدد اللواء أشرف ريفي على أنه سيخوض الإنتخابات النيابية في أيار المقبل، مؤكداً الجهوزية الكاملة لهذا الإستحقاق الدستوري. وأمِل في كلمة ألقاها خلال إحتفال أُقيم لمناسبة إفتتاح المكتب الإنتخابي في منطقة السفِيرة – قضاء الضنية، أن تفي السلطة السياسية بوعودها لناحية إجراء الإنتخابات وعدم التهرب من الاستحقاق كما حصل في التمديد الأول والثاني والثالث إضافةً الى التهرب من إجراء الإنتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان.

وأكد اللواء ريفي أن ما يسعون إليه لناحية التحالف خماسياً وسداسياً وسباعياً، إنما هو دليل خوف من محاكمة الشعب اللبناني، لكننا نقول لهم إننا سنهزم أي تحالف ولدينا تجربة الإنتخابات البلدية في طرابلس دليل على إرادة الشعب الذي قال لا لهذه السلطة.

ورفض اللواء ريفي أمن “حزب الله” المشروط، لافتاً إلى أن أمن البلد لا يكون الا من خلال مؤسساته الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي وكل الأجهزة الامنية الرسمية اللبنانية. وأضاف: “من قال إن سلاح “حزب الله” لم يستعمل في الداخل، نقول له إن الحزب استعمله حين وجهه الى صدور أهلنا في بيروت، وحين وفي اغتيال الرئيس الشهيد الكبير رفيق الحريري وباقي الشهداء”.

المصدر موقع القوات اللبنانية