سفير لبنان الجديد لدى السعودية يستعد للانتقال الى الرياض لتسلم مهماته

أفادت مصادر أن رئيس الحكومة سعد الحريري ربما تلقى دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية للتشاور في بعض الامور والملفات قبيل المؤتمر المنوي عقده للمانحين لدعم لبنان في الربيع المقبل. وفي هذا الاطار علمت “النهار” ان سفير لبنان الجديد لدى السعودية فوزي كباره يستعد للانتقال الى الرياض قريباً لتسلم مهماته بعدما استكملت اجراءات ملفه في الجانب السعودي، وأبلغت الخارجية اللبنانية ذلك.

وتأتي هذه الخطوة في مبادرة حسن نية للمحافظة على العلاقات بين البلدين بعد تأخير لبنان تسلم اوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في بيروت ردا على ما اعتبرته الخارجية اللبنانية “تأخيراً متعمداً” في ضوء الفتور في العلاقات اثر ازمة استقالة الرئيس سعد الحريري.

المصدر النهار