شمعون: واهم من يعتقد ان “الوطني الحر” سينهي تحالفه مع “حزب الله” لمصلحة “المستقبل”

مع تطور أزمة مرسوم ترقية الضباط وانتقال الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية إلى الإعلام، قلّل رئيس “حزب الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون في تصريح لـ”السياسة”، من أهمية هذا الخلاف، واعتبره خلافاً في الشكل وعلى النفوذ والصلاحيات لا أكثر.

وقال إن كل واحد يريد سحب البساط إلى ناحيته، مستبعداً أن تصل الأمور إلى أزمة كبيرة تؤدي إلى تعطيل الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، ومتوقعاً تسوية هذا الخلاف في وقت ليس ببعيد.

من جهة ثانية، جدد شمعون معارضته قانون الانتخابات الجديد، لأنه مفصل على قياس الأحزاب الكبيرة. وقد يحرم قوى سياسية متعددة من التمثيل النيابي، إذا ما بقيت صورة المشهد السياسي على ما هي عليه.

ورأى أن “14 آذار” ستكون الخاسر الأكبر في ظل التحالفات القائمة التي يحكى عنها في الإعلام، وبالأخص بعد تحالف التيارين الأزرق والبرتقالي، بمقابل رابح واحد هو “حزب الله” وفريقه السياسي، ومن يعتقد أن “التيار الوطني الحر” سينهي تحالفه مع “حزب الله” لمصلحة “تيار المستقبل”، يكون واهماً ولا يجيد القراءة السياسية. وسأل “كيف يمكن لبلد ديمقراطي مثل لبنان، أن يقبل بقانون انتخابي يعيده عشرات السنين إلى الوراء؟”

المصدر السياسة الكويتية