صراع مفتوح بين “بعبدا” و”عين التينة”

بعدما بدا بوضوح أن أزمة الرئاستين الأولى والثانية، تتجاوز قضية مرسوم الضباط، إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، أشارت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، أن ملف النفط بكافة تشعباته يمثل أساس الخلافات الموجودة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ميشال عون ونبيه بري، منذ سنوات، وبالتالي فإن هذا الملف يدور بشأنه اشتباك قوي بين الرجلين، بسبب الصندوق السيادي المزمع إنشاؤه، ومن هي الجهة التي ستتولى الإشراف على العائدات النفطية في المرحلة المقبلة، إضافة إلى الصراع الذي يدور حول الصلاحيات والنفوذ، بين قصر بعبدا و”عين التينة”، وتحديداً بما يتصل بدور وزارة المال على هذا الصعيد، والتي لا يريد بري التخلي عنها.

المصدر السياسة الكويتية