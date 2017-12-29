عباس معايدا عسكريي الأمن العام: لقد اثبتم أنكم على قدر كبير في تحمل المسؤوليات

وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم معايدة الى عسكريي الامن العام بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، قال فيها:

“بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، اتوجه اليكم، ضباطا ورتباء وافرادا، بالمعايدة، وأتمنى لكم ولعائلاتكم دوام الصحة والسعادة، وان يحمل العام الجديد للبنان واللبنانيين السلام والازدهار والطمأنينة.

مع بداية السنة الجديدة، لا بد من ان أثني على الجهد الكبير الذي بذلتموه في العام المنصرم والذي ترجم بتنفيذ المهمات الموكلة اليكم عملا بشعار “التضحية والخدمة”، وذلك لمصلحة الوطن وابنائه والمقيمين على ارضه من جهة، وفي سبيل اعلاء شأن المديرية ونقلها الى مصاف المؤسسات الحديثة والمتطورة من جهة ثانية. لأن البلدان لا تتطور الا باحترام الحق الانساني وتطبيق القوانين، وببناء مؤسسات ينأى المسؤولون والعاملون فيها بأنفسهم عن الفساد والرشوة والمصالح الشخصية.

لقد اثبتم انكم على قدر كبير في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقكم، وان انجازاتكم الكثيرة نتيجة كفاءاتكم المهنية والتخصصية في الخدمة والادارة، وتأهبكم الدائم وجهوزيتكم الكاملة في تنفيذ المهمات الامنية للحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي، كل ذلك كان له الدور الكبير في ادراج اسم المديرية العامة للامن العام على لوائح الجودة، كما على لوائح الشرف نتيجة ما حصدتموه في عملكم في الحفاظ على الامن ومكافحة الارهابيين وعملاء العدو الاسرائيلي او كل خطر كان يستهدف وطننا وشعبه.

ان الانجازات الكثيرة التي حققتموها حتى الان، لن تثنينا عن المضي في التحدي الكبير الذي نخوضه هذه السنة، لتحقيق ما صممنا على القيام به معا وملخصه الآتي:

1- المحافظة على الانسان وحقوقه في لبنان، والتقيد التام بمضامين القوانين والاتفاقيات ذات الصلة

2- مكننة شاملة للادارة بهدف تبسيط المعاملات

3- تطوير قدرات عسكريي الامن العام ومهاراتهم الامنية والادارية

4- تعزيز المكاتب والدوائر والمراكز بالعتاد والمعدات المطلوبة ليتمكن العسكريون من تنفيذ الاعمال الموكلة اليهم بجدارة ومهنية

5- وضع الهيكلية الجديدة للامن العام موضع التنفيذ

6- انشاء مقرات جديدة للامن العام وترميم القديم منها

ان هذه الاهداف لن تتحقق اذا لم تكن لديكم الارادة الصلبة والقناعة بصوابيتها والحاجة اليها. وكل عام وانتم بخير”

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام