علوش: حل الأزمة سيكون على طريقة “أعطني هنا فأعطك هناك”

أشار القيادي في “تيار المستقبل” مصطفى علوش لـ”السياسية”، إلى أن أزمة الرئاستين الأولى والثانية ستحل على الطريقة اللبنانية، وفق “أعطني هنا، فأعطك هناك”، مستبعداً أن تذهب الأمور إلى التفجير، لأن الضوابط التي أدت إلى عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته لا تزال قائمة ولا إمكانية لعودة الأمور إلى الوراء.

وقال إن “قضية المرسوم لم تكن وليدة تفاهم بشكل كامل، وكان من الأفضل ألا يتم بشكل “تهريبة”، بل أن يحصل تفاهم بشأنه”، معرباً عن اعتقاده أن “الكيمياء مفقودة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، سيما في ظل الاستفزازات المستمرة من جانب وزير الخارجية جبران باسيل، وآخرها ما يتعلق بموضوع النفط واستئثاره به، فيما يعتبر الرئيس بري نفسه بطل النفط”.

وشدد على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، إلا إذا حصل طارئ خطير، لكنها باتت أمراً واقعاً، مشيراً إلى أن ترشحه للانتخابات بيد “تيار المستقبل”، وأنه يتوقع تشكيل ثلاث لوائح في مدينة طرابلس.

وأشار إلى أن الحملات الاستعراضية لقادة الميليشيات العراقية والسورية المنظمة من معسكر الممانعة، لن تقود إلى شيء، بقدر ما هي محاولة منه للتنفيس عن قضية القدس ليس إلا.

وقال إن أحداً لا يستطيع جر إسرائيل إلى حرب، إلا إذا كان لديها ستراتيجية محددة في هذا الاتجاه.

المصدر السياسة الكويتية