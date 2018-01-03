علوش: نتائج وساطة الحريري لا تزال غير واضحة.. وهذا ما يهمه

قال القيادي في تيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش ، إن “الرئيس سعد الحريري يحاول ابتكار طريقة لتقريب وجهات النظر بين الرئاستين الأولى والثانية ، لكن شكل الوساطة التي يقوم بها ونتائجها لا تزال غير واضحة حتى الساعة”.

واعتبر علوش في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، أن “ما يهم الحريري هو إنتاجية الحكومة خاصة بعد تلويح وزراء “أمل” في وقت سابق، بتعليق عملهم في مجلس الوزراء”. وأضاف: “التسوية تبقى أفضل الحلول، ونتوقع حلا على الطريقة اللبنانية”.

المصدر الشرق الاوسط