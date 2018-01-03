فنيش: النص الدستوري واضح بتوقيع رئيسَي الجمهورية والحكومة مع الوزير المعني

أوضح الوزير محمد فنيش أن “حزب الله” ينتظر نتائج المساعي التي سيقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري في ما خص “مرسوم الضباط”، لكنه في هذا الموضوع مع تطبيق الدستور والقانون”.

وأضاف فنيش لصحيفة “اللواء“: النص الدستوري حول هذا الموضوع واضح ولا يحتاج إلى تفسير واجتهاد، ويقول بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على أي مرسوم مع الوزير أو الوزراء المعنيين، لذلك فمشكلة المرسوم بحاجة إلى معالجة سياسية من خارج مجلس الوزراء للاتفاق على تطبيق الدستور، ونأمل ان يتوصل الرئيس الحريري إلى حل.

مجلس الوزراء

واستناداً إلى ما أعلنه الوزير فنيش ، فإن مصادر وزارية أكدت لـ”اللواء“، ان الرئيس الحريري يسعى لأن تكون جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً الخميس في قصر بعبدا هادئة، إذا ما نجح في الوصول إلى حل قبل الجلسة، خاصة بعد التسريبات عن احتمال مقاطعة وزراء حركة “أمل” للحكومة.

وقالت المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية ان “مرسوم الضباط” لم يطرح على بساط البحث بعدما صدر ، ولا فائدة تالياً من إعادة طرحه، متوقعة ان يطرح من خارج جدول الأعمال ملف النفايات المؤجل من الجلسة الأخيرة.

المصدر اللواء