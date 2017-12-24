في خضم الخلافات حول “الترقيات”.. عون عازم على تطبيق خطاب القسم

يشارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والسيدة اللبنانية الأولى، غداً الاثنين، في القداس الإحتفالي الذي يُقام في الصرح البطريركي في بكركي لمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي سيترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، على أن يسبق القداس خلوة بين الرئيس عون والبطريرك تتناول الأوضاع العامة في البلاد.

وفي خضم استمرار الخلافات الرئاسية بشأن ترقيات الضباط ، أكدت مصادر وزارية قريبة من الرئاسة الأولى لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن الأجندة الحكومية حافلة في السنة المقبلة، في إطار حرص العهد على تنفيذ الإلتزامات التي تعهد بها في خطاب القسم ، وبما يخفف من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، بالتوازي مع استكمال التحضيرات من أجل إنجاز الإستحقاق النيابي في مواعيده المقررة، لتجديد الحياة السياسية في لبنان، ومشدداً على أن العهد حريص على التمسك بالحريات في إطار القوانين المرعية الإجراء.

المصدر السياسة الكويتية