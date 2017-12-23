قاطيشا: ما حققه تفاهم معراب لن يترجم بتفاهم انتخابي

قدّر مرشح حزب “القوات اللبنانية” في عكار العميد وهبي قاطيشا أنّ “ما حققه تفاهم معراب بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحرّ” والذي أعلن فيه رئيس “القوات” سمير جعجع دعمه ترشيح الجنرال ميشال عون لرئاسة الجمهورية، لن يترجم بتفاهم انتخابي”.

وأكد قاطيشا لـ”الشرق الأوسط”، أنه “من الصعب بناء تحالف انتخابي بين “القوات” و”التيار الحرّ”، لأن الخطاب السياسي مختلف” قائلا: “إن “خلافنا معهم كبير حول سلاح “حزب الله” ودوره الإقليمي والداخلي، ومقاومتنا لهذا السلاح هي جزء من خطابنا السياسي الدائم”.

وأشار إلى أن “التباين مع الوطني الحر داخل الحكومة لا يزال قائماً حول بعض الملفات، والسؤال المطروح هل نريد دولة أو لا دولة؟”.

وشدد على أن “القوات” “لن تكون جزءاً من التحالف الانتخابي في عكار”.

المصدر الشرق الاوسط