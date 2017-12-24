كرم: المباحثات تركّز على الثوابت.. ولا أستبعد لقاء قريبا بين جعجع والحريري

أكد عضو كتلة “القوات اللينانية” النائب فادي كرم أن المباحثات التي يتولاها كل من مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري وزير الثقافة غطاس خوري ووزير الإعلام ملحم الرياشي ، في شأن العلاقة بين تيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية”، ترتكز على الثوابت التي جمعت الطرفين منذ البداية، وأهمّها السيادة الوطنية وعمل المؤسسات، من دون أن يستبعد أن تتوج بلقاء بين رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع والرئيس الحريري خلال فترة الأعياد.

ووصف كرم في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، المباحثات مع “المستقبل” بـ”الإيجابية”، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستتوج بلقاء يجمع بين جعجع والحريري ، وقد يكون خلال أيام. وأوضح بأن “الحوار هو لإعادة الثقة بين الطرفين بعد الخلل الذي أصاب العلاقة بينهما والعودة إلى الثوابت التي كانت قد جمعت الحليفين منذ سنوات وأهمها، السيادة اللبنانية الكاملة، وبناء المؤسسات انطلاقاً من استقرار فعلي وليس شكلياً بعيداً عن سيطرة قرار الدويلة (في إشارة إلى “حزب الله”) على الدولة”.

وفي حين دعا إلى ضرورة تطبيق سياسة “النأي بالنفس” التي عاد الحريري عن إستقالته بموجبها واصفاً إياهاً بـ”التطور الإيجابي”، رفض كرم إتهام “القوات” بالتراجع عن مواقفها، وخاصة تلك المتعلقة بانتقاد سياسة الحكومة والتهديد بالإستقالة نتيجة ممارسات “حزب الله”، متهماً البعض من تيار “المستقبل” بتسويق الإتهامات ضد “القوات”، وفقا لمصالحهم الشخصية.

وأوضح لأن “أسباب الخلاف كانت قد بدأت قبل الإستقالة ، حيث أكدت “القوات” على رفض استمرار مفهوم المحاصصة، إضافة إلى التراخي مع مشروع “حزب الله” الذي جاء موضوع “النأي بالنفس” ليضع له أطرا محددة”.

أضاف: “بالتالي لم نتراجع عن مواقفنا بل نتعاطى بواقعية مع كل الأمور، مع تمسكنا بالثوابت التي لم ولن نتخلى عنها، وبالتالي نعتقد أن هذه السياسة إذا التزم بها الجميع من شأنها أن توصلنا إلى السيادة الكاملة، ومن ثم إلى استراتيجية دفاعية تؤدي إلى انخراط سلاح “حزب الله” ضمن الجيش اللبناني”، مؤكدا: “لن نتوقف عن الإنتقاد إذا لزم الأمر، وملاحظاتنا للحكومة ستكون وفقاً لكل ملف على حدة”.

المصدر الشرق الاوسط

كارولين عاكوم