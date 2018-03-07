“لقاء جعجع – الحريري قريب”… كرم: التحالف ثلاثي “القوات” – “المستقبل” – التقدمي الإشتراكي”

أشار عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم الى ان المفاوضات مع “تيار المستقبل” ماضية بإيجابية ويتم التفاهم على كل منطقة، كاشفًا عن تحالف ثلاثي بين “القوات” و”المستقبل” و”التقدمي الإشتراكي” في دوائر بعبدا عاليه والشوف، ومع “المستقبل” في عكار وبعلبك – الهرمل.

كرم وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، لفت الى ان اللقاء بين رئيس حزب “القوات اللنانية” سمير جعجع والرئيس سعد الحريري أصبح قريبًا جدًا لتتويج هذه التفاهمات، موضحًا في السيق نفسه، ان التفاهم مع “الإشتراكي” سيعلن نهاية الأسبوع الحالي.

وختم كرم: “دائرة الشمال قوية وحساسة، ولـ”القوات” حلفاء كثر مثل الرئيس مكاري الذي لديه تأثير كبير في الكورة، ونقولا غصن ونحن في مفاوضات معه لتركيب اللوائح، أما البترون هناك منافسون أقوياء مثل الدكتور فادي سعد والنائب بطرس حرب والوزير جبران باسيل كما وان “القوات اللبنانية” من الأطراف القوية في البترون.

المصدر اذاعة صوت لبنان