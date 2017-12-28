لماذا تريّث الحريري؟

رغم احتدام المشكلة على خط الرئاستين الأولى والثانية، ظلّ رئيس الحكومة سعد الحريري معتصماً بالصمت، متريثاً في نشرِ مرسوم الأقدميات في الجريدة الرسمية، مبدياً، كما أكّد قريبون منه لـ”الجمهورية”، الحرصَ على بقاء التواصل قائماً بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وكان لافتاً ما قاله الحريري، في كلمةٍ ألقاها خلال إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد الوزير محمد شطح، ولا سيّما لجهة إشارته للمرّة الأولى إلى ما جرى معه في السعودية، وحديثِه عن “أزمة من أمرِّ الأزمات في حياته السياسية”، وكذلك لجهة تأكيدِه على الحوار وتطمينِه بأنّ الطائف بألف خير، وهو كلام يأتي غداة كلام بري وحديثِه عن مسِّ مرسوم الأقدميات بالطائف.

المصدر صحيفة الجمهورية