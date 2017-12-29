محفوض: الدولة وحدها تنأى بنفسها عن فرض هيبتها على “حزب الله”

علّق رئيس حركة التغيير ايلي محفوض على تجول قيادي في ميليشيا شيعية تقاتل في سوريا، في جنوب لبنان قرب الحدود الجنوبية، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه الخاص عبر موقع تويتر قائلاً:” للمرة الثانية وعلى التوالي وفِي أقل من شهر تتمختر عناصر ميليشيوية أجنبية على الحدود اللبنانية برعاية ميليشيا لبنانية في ظل بدعة العصر التي أسموها اصطلاحا النأي لكن الظاهر أن الدولة وحدها تنأى بنفسها عن فرض هيبتها على حزب الله الذي بات سلاحه عبئا ثقيلا على الجمهورية اللبنانية”.

المصدر موقع القوات اللبنانية