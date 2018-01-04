“مرسوم الضباط” غير مدرج على جدول الأعمال.. خوري: لا رغبة بإفتعال مشكلة

أوضحت مصادر وزارية ، ان “مرسوم الضباط” غير مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس في بعبدا ، وانه قد يحضر مادة للنقاش إذا طرحه أحد الوزراء ولا سيما وزير المال – كما قالت لصحيفة “اللواء”.

من جهته، قال وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري لـ”اللواء”، ان لا رغبة بافتعال مشكلة حول المرسوم داخل مجلس الوزراء ، خاصة وان تصرف رئيس الجمهورية دستوري ، وسأل: “لماذا يقوم إشكال على مرسوم لا يرتب أعباء مالية، نافياً ان تكون لديه معلومات عن ترتيب ما جار لمعالجة الوضع؟”.

غير ان مصادر وزارية أخرى متابعة للملف، نفت علمها لـ”اللواء، بإمكانية إثارة موضوع المرسوم خلال جلسة الحكومة اليوم، داعية إلى انتظار ما سيتم طرحه من خارج جدول الأعمال وعدم استباق الأمور، وتوقعت معالجته على الطريقة اللبنانية “لا غالب ولا مغلوب”، من دون الإفصاح عن الحلول المقترحة، ورأت انه من مصلحة الجميع التوصّل إلى توافق حول هذا الملف، لأن استمرار الخلافات السياسية الداخلية لا يخدم احدا في هذه المرحلة، ولا ضرورة التفرغ للاستحقاق الأبرز الذي ينتظره اللبنانيون، وهذا استحقاق الإنتخابات النيابية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أربعة أشهر فقط.

المصدر اللواء