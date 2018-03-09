مساعدات فرنسية للجيش اللبناني بقيمة 17 مليون دولار

قال مسؤول فرنسي الخميس، إن بلاده ستقدم مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 14 مليون يورو بما يعادل 17 مليون دولار، وتشمل تدريبات وصواريخ مضادة للدبابات.

وأكد المسؤول الفرنسي أن “علاقة القيادة السعودية الجديدة مع لبنان لم تعد بنفس المستوى مثلما كانت في الماضي، ولم تعد ترغب في استثمارات ملياراتها في هذ البلد”، مضيفا أنه “لذلك نحن في مرحلة نقوم خلالها بتعزيز الموقف”، بحسب تعبيره.

وتعد المساعدات جزء من جهود تقوية المؤسسات اللبنانية وتعزيز الأمن، مع تصاعد حدة التوتر السياسي بين الأحزاب والكتل السياسية.

وتأتي زيارة وزيرة الدفاع اللبناني إلى باريس الخميس، للإعداد للمؤتمر الأول من ثلاثة مؤتمرات تستهدف مساعدة مختلف القطاعات اللبنانية.

ويعقد المؤتمر الأول في روما يوم 15 آذار/ مارس بهدف دعم الجيش، في حين ينظم الثاني في السادس من نيسان/ أبريل في باريس لمساعدة القطاع الخاص، وبينما تستضيف بروكسل مؤتمرا يوم 25 نيسان/ أبريل للتصدي لمشكلة اللاجئين.

ولا يملك الجيش اللبناني، وهو واحد من مؤسسات قليلة لم تنجر إلى الانقسامات الطائفية التي تعصف بلبنان، عتادا كافيا لمواجهة الاضطرابات على حدود لبنان مع سوريا ويسعى لتحديث أسلحته.

الجدير ذكره أن إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبل التراجع عنها فور عودته إلى بيروت؛ أحدث أزمة سياسية في الداخل اللبناني، على ضواء الصراع الإقليمي المتزايد بين السعودية وإيران.

المصدر

باريس- رويترز