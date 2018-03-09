مصادر “القوات”: التحالفات الإنتخابية بدأت تتبلور وتُحسم تدريجا وتباعا

قالت مصادر “القوات اللبنانية”، إنّ “التحالفات الإنتخابية بدأت تتبلور وتُحسَم تدريجاً وتباعاً، فبَعد التحالف بين “القوات” والحزب “التقدمي الإشتراكي” في دوائر الشوف ـ عاليه ، وبعبدا والبقاع الغربي ، تتّجه الأنظار إلى التصوّر الإنتخابي لتيار “المستقبل” الذي سينقله الوزير غطاس خوري إلى معراب والذي على أساسه سيُحسَم التحالف من عدمه مع “المستقبل”، أو تحدَّد الدوائر التي يمكن التحالف فيها واستبعاد الدوائر التي لا يمكن التحالف فيها، علماً أنّ التحالف في دائرة بعلبك – الهرمل مثلاً حسِم أساسا”.

ورأت مصادر “القوات” لصحيفة “الجمهورية”، “أنّ معظم القوى، ومِن ضِمنها “القوات”، تريد حسمَ التحالفات سريعاً لتوضيح الصورة الإنتخابية”، وقالت: “إنّ “القوات” ستسعى إلى استكمال كلّ الصورة قبل 14 آذار تاريخ الإعلان عن مرشّحيها وبرنامجها الوطني الإنتخابي”.

المصدر صحيفة الجمهورية