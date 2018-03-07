مصادر “القوات”: الخطوط مفتوحة مع “الإشتراكي” و”المستقبل” يستمهل.. والأيام القليلة المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة

اكدت مصادر “القوات اللبنانية”، أنّ “الخطوط مع الحزب “التقدمي الإشتراكي” ما زالت مفتوحة، خصوصاً انّ المفاوضات بين الجانبين في اليومين الأخيرين شهدت خرقاً كبيراً يمكن ان يُفضي الى تحالف شامل بينهما”، وتوقعت ان تكون الأيام القليلة المقبلة “كفيلة بتوضيح الصورة على أكثر من مشهد تحالفي إنتخابي”.

وقالت مصادر “القوات” لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ “القوات” تحاول إنجاز التحالفات الإنتخابية قبل 14 آذار المقبل لكي تأتي احتفاليتها الإنتخابية مكتملة وطنياً وانتخابياً. ولذا، فإنها تكثِّف اتصالاتها ولقاءاتها لبلورة الصورة التحالفية، خصوصاً انّ المواقف أصبحت واضحة عملياً ولم يبقَ سوى اتخاذ قرار التحالف مع هذا الطرف في هذه الدائرة ومع ذاك في الدائرة الأخرى”.

وأوضحت المصادر نفسها “انّ لقاء الوزير ملحم الرياشي مع الرئيس الحريري قد أتى في هذا السياق بالذات، حيث عُرِضت كل الدوائر التي يمكن التحالف فيها في ظل نيّة لدى الطرفين بالتحالف حيث يفيدهما التحالف، فاستمهلَ “المستقبل” لمراجعة حساباته والخروج باقتراح عملي يحمله الوزير غطاس خوري الى رئيس “القوات” سمير جعجع من أجل جَوجلته واتخاذ القرار على أساسه، فإذا حصل التحالف في الدوائر المتّفَق عليها يؤسّس هذا الأمر للقاء بين الحريري وجعجع يتوّج للتفاهم الإنتخابي والتحالف السياسي الأساسي”.

المصدر صحيفة الجمهورية