مصدر أمني: الجيش لم ولن يتدخّل في الشأن الإنتخابي

فيما الدوائر الأمنية على جهوزيتها التامة لمواكبة العملية الإنتخابية في أيار، و الجيش يعكفُ على إعداد خطة لتأمين سلامتها، جدّد مصدر أمني التأكيد أنّ الجيش لم ولن يتدخّل في الشأن الإنتخابي .

وذكر المصدر الأمني لصحيفة “الجمهورية”، بما قاله قائد الجيش العماد جوزيف عون من أنّ “المؤسسة العسكرية لن تتدخّل إطلاقاً في الشؤون السياسية أو الإنتخابية”، وأنّ “ما يعنيها هو حماية العملية الإنتخابية وضمانُ حصولها بنحوٍ سلمي وحضاري وديموقراطي”.

المصدر صحيفة الجمهورية