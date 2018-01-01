معمم لبناني يوجه رسالة إلى الشيعة العرب

وجه رجل الدين اللبناني الشيعي حسن مشيمش رسالة إلى الشيعة العرب في السعودية والكويت والبحرين والعراق ولبنان.

وقال مشيمش المعروف بمعارضته لحزب الله، والمرشد الإيراني، في رسالته التي نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأعادت نشرها مواقع لبنانية؛ موجها كلامه للشيعة العرب: “إذا كنتم مظلومين في دولكم العربية ومحرومين من بعض حقوقكم (لا كل حقوقكم)، فمظلوميتكم لا تبرر لكم شرعا ولا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا عقليا أن ترموا طوائفكم الشيعية العربية في الحضن الشرير لأطماع ولاية الفقيه التوسعية”.

وأضاف: “ولا يبرر لكم أن تورّطوها بمواجهة كوارثية مع دولكم العربية، وبأن تكونوا مرتزقة لصالح الولي الفقيه المستبد لا لصالح بعض حقوقكم العادلة في دولكم العربية، ولا يبرر لكم مطلقا أن تحاربوا دولكم العربية وتصيروا من شيعة الولي الفقيه العجمي الفارسي الذي لا رحمة في قلبه على شعبه الإيراني الفقير المقهور، فكيف سيكون عليكم وعلى شعوبنا العربية؟”.

وختم مشيمش رسالته بالقول: “استيقظوا من غفلتكم، واستفيقوا من سكرتكم بخمرة ولاية الفقيه،

فإن كل مسكر حرام، وولاية الفقيه من أخطر المسكرات لعقول الشيعة فقط”.

المصدر عربي21