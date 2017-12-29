ملامح إنفراج ديبلوماسي بين بيروت والرياض وحلّ عقدة السفراء مع تدخل الحريري

برزت ملامح انفراج في العلاقات الديبلوماسية بين بيروت والرياض ، فقد تسلمت وزارة الخارجية اللبنانية كتابا من الخارجية السعودية تبلغها الموافقة على تعيين فوزي كبارة سفيرا في الرياض ، وعليه يتعين على كبارة المغادرة الى الرياض في غضون شهر لتسلم مهامه.

وتوقعت مصادر ديبلوماسية لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان يحدد موعد لسفير السعودية في بيروت وليد اليعقوب لتقديم اوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية العماد ميسال عون ، قبل اللقاء السنوي للرئيس مع السفراء المعتمدين في لبنان بمناسبة السنة الجديدة، كي تتسنى له المشاركة في هذا اللقاء.

وعلمت صحيفة “السياسة” الكويتية في هذا الإطار، أن رئيس الحكومة سعد الحريري تدخل من أجل حسم الملف الديبلوماسي بين بيروت والرياض ، بعد المناشدات التي تلقاها، حفاظاً على متانة العلاقات اللبنانية – السعودية ، وتجنباً لتدهورها في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

المصدر الانباء الكويتية السياسة الكويتية