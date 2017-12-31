مناشدة لعون… الرياشي: الخلاف على المرسوم بين عين التينة وبعبدا امتحان لمسار التسوية

أكّد وزير الإعلام ملحم الرياشي أنّ القانون الانتخابي الجديد هو انجاز كبير للحكومة ومعركة فجر الجرود كانت انجازا مهما للجيش اللبناني.

وحول العلاقة بيت “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” لفت الرياشي إلى أنّ “الاستقالة تركت تداعيات على الطرفين بالشكل وليس بالمضمون وهي اليوم في اطار المعالجة متوقعاً “أن تنتهي الأزمة بين الطرفين خلال شهر كانون الثاني”.

الرياشي وفي حديث إلى “صوت لبنان” ضبية قال: الرئيس الحريري أبلغني أنه لم يكن يقصد “القوات اللبنانية” عندما تكلم عن البحصة.

وعن الخلاف الذي وقع بين الرئاستين الأولة والثانية على خلفية مرسوم دورة عام 1994 أشار الرياشي إلى أنّ الخلاف على المرسوم بين عين التينة وبعبدا اصبح امرا واقعا ويشكل امتحانا لجميع الأطراف لمسار التسوية”.

وأضاف: “هناك حالة عدم ثقة بين الطوائف فالحالة الشيعية ترفض الثنائية المارونية- السنية وهناك تخوف ماروني- سني- درزي من هيمنة شيعية على الدولة”.

وناشد الرياشي “رئيس الجمهورية والحكومة إدراج ملف تلفزيون لبنان على جدول أعمال مجلس الوزراء لانهائه”، وقال: “قمت بكل واجباتي وقدمت آلية اصلاحية وفقا لمجلس الوزراء إنما الملف ما زال متوقفا في الأمانة العامة للمجلس

المصدر اذاعة صوت لبنان