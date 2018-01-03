منخفض جوي هذا الأسبوع يؤثر على لبنان.. وسرعة الرياح تصل إلى 100 كلم في الساعة

يتمركز منخفض جوي عالي الفعالية فوق شرق المتوسط وسريع يؤثر على لبنان الخميس والجمعة حتى فجر السبت سيسبب بامطار غزيرة طوفانية و اشتداد في سرعة الرياح تصل إلى 100 كلم في الساعة وانخفاض لدرجات الحرارة.

يصبح الطقس الخميس والجمعة شتوي بامتياز مع تساقط غزير للبرد مع برق ورعد ومع امطار غزيرة طوفانية الجمعة.

تفاصيل وتوقعات درجات الحرارة والطقس هذا الأسبوع:

الخميس 4-1: طقس غير مستقر مع انخفاض لدرجات الحرارة وتتساقط امطار متفرقة يرافقها برق ورعد ومع اقتراب الوقت تصبح شاملة أكثر وتصل سرعة الرياح إلى 70 كلم في الساعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر

الجمعة 5-1: يوم ذروة المنخفض طقس غير مستقر بارد وعاصف مع انخفاض درجات الحرارة تهطل امطار غزيرة طوفانية يرافقها برق ورعد وتساقط غزير لحبات البرد و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وتصل إلى 1200 متر ليل الجمعة الرياح جنوبية غربية تصل سرعتها الى 100 كلم في الساعة.

السبت 6-1: طقس غير مستقر تهطل امطار متفرقة خاصة صباحا ويبدأ الطقس بالتحسن مع تقدم الوقت وينحسار المنخفض.

وهناك سلسلات منخفصات وعواصف ثلجية ستضرب لبنان في الفترة المقبلة استعدوا.

المتساقطات بعد انتهاء المنخفض سوف تكون على الشكل التالي:

على السواحل الجنوبية بين 80 و 100 ملم

على السواحل الشمالية بين 60 و 80 ملم

على المناطق الداخلية بين 70 و 90 ملم

على المناطق البقاعية بين 50 و 70 ملم

إنها عاصفة مطرية على امل ان تعوض ما حصل في كانون الأول.

التراكمات الثلجية بعد انتهاء المنخفض سوف تكون على الشكل التالي:

على إرتفاع 1600 و 1800 بين 50 و 70 سنتم.

على إرتفاع 2000 وما فوق بين 70 و 80 سنتم.

نحذر أصحاب البيوت البلاستيكية من سرعة الرياح التي ستصل إلى 100 كلم في الساعة.

نحذر من السيول والأمطار الطوفانية يوم الجمعة.

المناطق الجنوبية هي الأكثر تأثيرا في المنخفض.

وبعد المنخفض فترة استقرار لبعد 14 كانون الثاني.

هذه النشرة من صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر فيسبوك و أدمن الصفحة “جيمي مراد” و تحرير راديو صوت بيروت انترناشونال.

سنعمل بشكل دوري لنشر أي جديد عن حالة الطقس المقبلة على لبنان.