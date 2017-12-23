ميقاتي: إجراء الانتخابات في موعدها أمر حتمي

رأى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي “ان اجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي حددته وزارة الداخلية في السادس من شهر ايار المقبل أمر حتمي، لان لا شيء يوجب تأجيل الانتخابات او الغاءها”.

وأضاف أمام زواره: “إن اجراء الانتخابات بات امرا ملحا لتجديد الحياة السياسية وتحريك الجمود السياسي القائم، وهناك اجماع لدى غالبية الاطراف السياسية في لبنان، وتمن من الدول الصديقة والهيئات الدولية المعنية بضرورة أن يتم هذا الاستحقاق في موعده”.

وسئل عن استهداف المملكة العربية السعودية قبل ايام بصاروخ من داخل اليمن، فقال: “اننا ندين تكرار استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ، كما تعرض المدنيين للاعتداء، فتكرار استهداف المملكة يؤجج الصراع ولا يفضي الى حل للنزاع القائم في اليمن. المطلوب اولا قناعة بان العنف لا يولد الا العنف، وان من الضروري اجراء حوار ينطلق من حماية المدنيين لحل النزاع الذي يستنزف الطاقات العربية ولا يفيد عالمنا العربي بشيئ”.

وفي الختام، تقدم ميقاتي بالتهنئة من جميع اللبنانيين والمسيحيين خصوصا بعيدي الميلاد ورأس السنة، وتمنى ان تحمل هذه الاعياد الخير والسلام.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام