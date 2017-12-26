وهاب يدخل على خط قضية رئيسة جمعية “معا” المتهمة بالتعامل مع إسرائيل

أحال قاضي التحقيق العسكري ناشطة لبنانية في مجال الدفاع عن الحقوق الفلسطينية الى المحكمة العسكرية بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي .

ونسب قرار إتهامي الى جنى أبو دياب التي ترأس جمعية “معا” للدفاع عن القضية الفلسطينية ، تهمة التواصل مع عميل للجيش الإسرائيلي في الأرض المحتلة يدعى سليم الصفدي ، وتزويده بمعلومات.

وقال الوزير السابق وئام وهاب ، الذي تنتمي جنى الى خطه السياسي كما يبدو، ان هذه الأخيرة ابلغت احد ضباط المخابرات في الجيش اللبناني بتواصلها مع الصفدي ، كما ابلغت مسؤول أمن سفارة فلسطين العميد اسماعيل شروق ، وانهما نصحاها بالمتابعة مع الصفدي ، لكن مصدرا قضائيا اكد لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان ملف هذه القضية متكامل تماما

المصدر الانباء الكويتية