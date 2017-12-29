وهبي: التعاون حتمي مع ​”الوطني الحر”

رأى النائب ​أمين وهبي أنّ الرئيس ​سعد الحريري​ يسعى الى حل الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على خلفية مرسوم الاقدمية لضباط دورة 94 ، بما يحفظ حقوق الجميع ويحافظ على جو الإستقرار السائد، ويضمن احترام القانون والدستور وتوافق الجميع، ويكون لمصلحة ​لبنان​.

وأضاف وهبي عبر “صوت لبنان” أنّ العلاقة بين ​بيت الوسط​ ومعراب​ مستمرّة ولها جذور ومرتكزات قويّة لمصلحة لبنان، مشيرا الى ان التواصل مستمرّ وكلنا أمل بأن تسوّى الأمور العالقة.

وعلى صعيد التحالفات شدد وهبي على ألا مجال لتحالف “​تيار المستقبل​” مع “​حزب الله​”، رغم أنّ هناك جهداً لتغليب مصلحة لبنان وخفض مستوى التوتر، مؤكّداً أنّ التعاون حتمي مع ​التيار الوطني الحر​ وهو بدأ مع حلّ المشلكة الرئاسية وتشكيل الحكومة، موضحا انه لايزال هناك وقت لتظهير الصورة بشأن التحالفات الإنتخابية.

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