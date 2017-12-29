وهبي: التعاون حتمي مع ”الوطني الحر”
رأى النائب أمين وهبي أنّ الرئيس سعد الحريري يسعى الى حل الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على خلفية مرسوم الاقدمية لضباط دورة 94 ، بما يحفظ حقوق الجميع ويحافظ على جو الإستقرار السائد، ويضمن احترام القانون والدستور وتوافق الجميع، ويكون لمصلحة لبنان.
وأضاف وهبي عبر “صوت لبنان” أنّ العلاقة بين بيت الوسط ومعراب مستمرّة ولها جذور ومرتكزات قويّة لمصلحة لبنان، مشيرا الى ان التواصل مستمرّ وكلنا أمل بأن تسوّى الأمور العالقة.
وعلى صعيد التحالفات شدد وهبي على ألا مجال لتحالف “تيار المستقبل” مع “حزب الله”، رغم أنّ هناك جهداً لتغليب مصلحة لبنان وخفض مستوى التوتر، مؤكّداً أنّ التعاون حتمي مع التيار الوطني الحر وهو بدأ مع حلّ المشلكة الرئاسية وتشكيل الحكومة، موضحا انه لايزال هناك وقت لتظهير الصورة بشأن التحالفات الإنتخابية.
المصدراذاعة صوت لبنان