بتاريخ21 ديسمبر إحتفل العالم باليوم العالمي للرعشة الجنسية لدى النساء.. إليك التفاصيل !

يُخلد العالم في 21 ديسمبر من كل سنة، اليوم العالمي للرعشة الجنسية، الذي دعت إليه منظمة « غلوبل أورغازم »، وتم اعتماده رسمياً منذ سنة 2006.

وحسب منظمة Globl Orgasm العالمية فإن اختيار هذا اليوم لم يكن اعتباطياً، على اعتبار أن ليلة 21 دجنبر هي الأطول في السنة، كما أنه بداية فصل الشتاء أو الصيف حسب موقعك من الكرة الأرضية، وفيها يمكن للأزواج قضاء أطول وقت مع بضعهم في ممارسة الجنس.

ويهدف الاحتفاء باليوم العالمي للرعشة الجنسية إلى نشر الحب والسلام في العالم بدل الحروب، لكون الرعشة الجنسية هي أسمى تعبير لا إرادي عن الحب.

ودعت المنظّمة سكان الكوكب إلى ترك كل شيء جانباً هذا اليوم للاهتمام بشريك الحياة، وقضاء ليلة مميزة، يكون التركيز فيها مُنصباً على تحقيق الرعشة الجنسية لدى الشريك، كتعبير عن الحب والطمأنينة.

وسبق لجريدة لوموند الفرنسية، أن نشرت دراسة أثبتت أن6 في المائة فقط من النساء حول العالم يصلن إلى الرعشة الجنسية، في حين أن 53 في المائة لم يصلنها أبدا. وأرجعت ذلك إلى جهل أغلب الرجال بكيفية إمتاع المرأة.

وقالت منظمة Globl Orgasm على موقعها الإلكتروني، إن مجموعة من الأديان والثقافات حول العالم أصبحت تهتم بتلقين أهمية الرعشة الجنسية بين الشريكين، مضيفة أن بعض الأديان تعتبر ذلك عبادة.