إسرائيل تكشف عن إنشاء مجموعة بسوريا.. وهذه مهمتها

كشف جنرال إسرائيلي عن إنشاء تشكيل عسكري وأمني من سكان الجولان، بالتزامن مع انتشار قوات نظام بشار الأسد شمالي هضبة الجولان المحتل.

وأكد النائب السابق لقائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء (احتياط) يائير غولان، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قام بإنشاء “مجموعة سكّانية ذات مصالح واضحة”، كاشفا عن أن هدف تلك المجموعة هو “الحفاظ على أمن الحدود مع سوريا”، وفق ما نقله موقع “i24” الإسرائيلي.

وأضاف في كلمة أمام “معهد القدس للشؤون الاستراتيجية” الإسرائيلي: “في هذا الوقت، ومع انتشار وتقوية نظام بشار الأسد، سيصبح هذا التحدي مثيرا للاهتمام”، مؤكدا أن “هذه المسألة أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه في السابق”.

ولفت الجنرال غولان إلى أن “انتشار نظام الأسد وتقويته أصبح صدى في هذه الساعات، على ضوء المعارك في الشق الشمالي لهضبة الجولان، التي تسيطر عليها سوريا، وهي جزء من محافظة القنيطرة”.

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القدس المحتلة- عربي21