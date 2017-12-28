اعتقال قيادي داعشي من أصول فرنسية في سوريا

اعتقلت #قوات_كردية في سوريا 3 فرنسيين يعتقد أنهم ينتمون لـ #تنظيم_داعش.

وبحسب المصادر فرنسية فإن من بين #المعتقلين القيادي في التنظيم توماس بارنوان.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن بارنوان يعتقد بانتمائه إلى مجموعة “أرتيغا” التي ضمت محمد مراح وفابيان كلين.

يذكر أن بارنوان حكم عليه في #فرنسا عام 2009 بالسجن 5 سنوات، بينها سنة مع وقف التنفيذ.

وكانت السلطات الفرنسية قد تعرفت على صوته في شريط تبنى فيه تنظيم داعش اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

المصدر قناة العربية