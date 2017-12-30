الحكومة السورية المؤقتة للمعارضة السورية تعلن تشكيل جيش وطنيا

أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، السبت، تشكيل “الجيش الوطني”، بعد توحد 30 مجموعة عسكرية من الجيش السوري الحر.

ونقل مراسل الأناضول، إن أبو حطب، اجتمع بقادة عسكرييين في الجيش السوري الحر، بمدينة اعزاز في محافظة حلب شمالي سوريا.

وعقب الاجتماع الذي استمر نحو 4 ساعات، أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة تشكيل هيكل عسكري تحت اسم “الجيش الوطني”.

وفي تصريح للأناضول، قال أبو حطب، إن “أولوية الجيش الوطني هي الحفاظ على المناطق المحررة في إطار عملية درع الفرات، والدفاع عن الشعب السوري ضد النظام السوري والتنظيمات الإراهابية”.

وأضاف أن “الجيش الوطني تشكّل عبر توحّد ثلاثة فيالق في الجيش السوري الحر، وبقوام 22 ألف جندي”.

وأشار إلى أن “الفيلق الأول تلقى تدريبات عسكرية في تركيا”.

وأكد أبو حطب أن “تركيا دعمت الشعب السوري في كافة المجالات داخل الأراضي المحررة، منذ انطلاق علمية درع الفرات”.

ونفذت قوات الجيش التركي عملية “درع الفرات”، خلال الفترة من أغسطس/آب 2016 وحتى مارس/آذار الماضي؛ دعما للجيش السوري الحر.

وخلال العملية، تمكن “الجيش الحر” من طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من نحو ألفي كلم مربع، بدءًا من مدينة جرابلس الحدودية على نهر الفرات، وانتهاءً بمدينة الباب شمالي محافظة حلب، التي كانت معقلاً للتنظيم.