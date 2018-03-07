النظام السوري يرسل تعزيزات للغوطة الشرقية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السورية أرسلت تعزيزات للمشاركة في معركة الغوطة الشرقية تعزيزاً للجهود الرامية لهزيمة مقاتلي المعارضة في آخر معقل رئيسي لهم قرب دمشق.

وقال المرصد إن 700 مقاتل على الأقل من القوات الموالية للحكومة السورية وصلوا إلى الخطوط الأمامية في الغوطة الشرقية.

وأضاف أن قوات الحكومة سيطرت على نحو 45% من الأراضي في الأيام الأخيرة.

وستعقد جلسة طارئة لـ #مجلس_الأمن الدولي، الأربعاء، طالبت بها #بريطانيا و #فرنسا، لبحث فشل تطبيق وقف إطلاق النار الذي أقره المجلس في الـ24 من شباط/فبراير الماضي، تبحث الضربات الجوية والاشتباكات المتواصلة في الغوطة.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد بالإجماع قراراً يطلب وقفاً لإطلاق النار لمدة 30 يوماً لإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين، غير أن الهدنة لم تكتمل، حيث يواصل النظام، مدعوماً من الروس، القصف العنيف منذ بدء سريان الهدنة، ما تسبب بسقوط المزيد من القتلى والمصابين من المدنيين ومنع قوافل المساعدات من إتمام مهمتها وإجبارها على المغادرة قبل تفريغ كامل حمولتها.

المصدر رويترز