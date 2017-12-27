النظام السوري يعترف بإسقاط طائرة حربية تابعة له ومقتل قائدها

أكّدت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية (سانا)، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة حربية تابعة للنظام على يد مقاتلي المعارضة في ريف حماة وسط البلاد ومقتل قائدها.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوكالة على حسابها عبر “تويتر”، مساء اليوم.

وقالت الوكالة إن مصدرًا عسكريًا، لم تسمه او تبين منصبه، أكّد لها سقوط الطائرة ومقتل قائدها في ريف حماة الشمالي.

وأعلن فصيل بالجيش السوري الحر في وقت سابق اليوم إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات النظام في ريف محافظة حماة.

وأفاد المتحدث باسم “جيش إدلب الحر” مصطفى الحسين لمراسل الأناضول، أن الطائرة من طراز L39، وتم إسقاطها بمضادات أرضية في ريف حماه الشرقي بالقرب من بلدتي “أبو دالي” و”أم قريتين”.