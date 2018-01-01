بالفيديو : اشتداد المعارك بين المعارضة وقوات النظام في ريف حماة

أظهر تسجيل مصور نشرته ما تعرف بـ”الفرقة الساحلية الأولى” مشاركة عناصرها في معارك ريف حماة الشرقي السبت، وقيام مقاتليها بتدمير عدد من آليات النظام السوري على جبهات القتال باستخدام صواريخ تاو.

وأكد قائد الفوج الأول بالفرقة حسن علو أن مشاركة فصيله في معارك حماة، “جاءت تلبية لطلب الفصائل المرابطة هناك، بعد احتدام المعارك على جبهات القتال وحشد نظام الأسد والمليشيات الإيرانية لقوات عسكرية كبيرة، بهدف التقدم والسيطرة على عدد من النقاط الاستراتيجية والاقتراب من محافظة إدلب”.

وفي تصريحات لـ”عربي21″ أوضح علو أن الفرقة “أرسلت تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال في حماة لدعم صمود الفصائل هناك، وصد هجوم قوات الأسد”، مضيفا أن “أي مكان ستتواجد فيه قوات الأسد وتحاول الهجوم على أهلنا المدنيين سنكون نحن موجودين للوقوف في وجههم والتصدي لهم”.

وفي اليوم الأول للمعارك، قال علو إن عناصر الفرقة “تمكنوا من تدمير دبابة T72k وتدمير مدفع رشاش 23مم بصواريخ تاو مضاد دروع إضافة إلى استهدافها لمواقع تجمع قوات النظام على جبهات القتال بالمدفعية الثقيلة والصواريخ”.

ويتركز وجود الفرقة الأولى الساحلية على جبهات القتال في الساحل السوري، والتي تعد من أهم جبهات القتال في سوريا، وتلعب دورا بارزا في مواجهة قوات الأسد من حيث العدة والعدد والانتشار والدعم.

وكان النظام السوري أطلق قبل عشرة أيام هجوما واسعا بدعم جوي روسي على جبهات ريف حماة من ثلاثة محاور بهدف التقدم باتجاه محافظة إدلب وتضييق الخناق على فصائل المعارضة قبل انطلاق مؤتمر سوتشي في روسيا

المصدر

ريف اللاذقية- عربي21- أحمد حاج بكري