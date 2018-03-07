جيش الإسلام: لا مفاوضات على الخروج من الغوطة

أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الإسلام، أحد أبرز جماعات #المعارضة السورية في #الغوطة_الشرقية، حمزة بيرقدار، الأربعاء، أن مقاتلي المعارضة سيدافعون عن الغوطة ولا مفاوضات على الخروج منها.

وقال بيرقدار لرويترز في رسالة نصية: “لا توجد أي مفاوضات حول هذا الموضوع. وفصائل الغوطة ومقاتلوها وأهلها متمسكون بأرضهم وسيدافعون عنها”.

وكان الجيش الروسي قد عرض على مقاتلي المعارضة الخروج الآمن من الغوطة، وذلك في اتفاق يجعل المعارضة تتخلى عن آخر معقل كبير لها قرب العاصمة دمشق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه يمكن لمقاتلي المعارضة الخروج مع أسرهم وأسلحتهم الشخصية عبر ممر آمن.

كما ذكرت الوزارة في بيان: “يضمن مركز المصالحة الروسي الحصانة لكل مقاتلي المعارضة الذين يقررون مغادرة الغوطة الشرقية بأسلحتهم الشخصية ومع أسرهم”، مضيفة أنه سيتم توفير سيارات “وتأمين المسار بأكمله”.

المصدر /موسكو – رويترز