حفل روسي بمناسبة رأس السنة في قاعدة حميميم بسوريا (فيديو)

قدمت مجموعة من الفنانين الروس حفلا بمناسبة رأس السنة السبت لجنود بلدهم المتمركزين في قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

وقال المغني أنتون ماكارسكي للقناة التلفزيونية “زفيزدا” التابعة لوزارة الدفاع التي بثت مقتطفات من الحفل: “ليست هذه المرة الأولى التي أقيم فيها عرضا في قاعدة عسكرية، لكنه الأداء الأول لي في سوريا”.

وأضاف: “لا أدري من يستمتع أكثر هنا، هؤلاء الذين نحيي العرض من أجلهم أم نحن عندما نشد على أيدي الجنود ونستمد العزيمة والمعنويات العالية السائدة هنا”.

وقد وزّعت المغنية الروسية الشهيرة زارا على العسكريين رسائل وجهها لهم تلاميذ مدارس فيها أطيب التمنيات بحلول السنة الجديدة، وهي المناسبة الأكثر استقطابا للفعاليات الاحتفالية في روسيا.

وقال الممثل الروسي سيرغي ماخوفيكوف لقناة “زفيزدا”: “سألت الشبان عن الأغاني التي يطيب لهم الاستماع إليها، وقمت بإنشادها”.

في 11 كانون الأول/ ديسمبر وفي طريقه للقيام بزيارة إلى مصر وتركيا، توقف الرئيس الروسي في قاعدة حميميم الروسية في محطة لم يعلن عنها مسبقا، وذلك في أول زيارة منذ اندلاع الثورة السورية قبل حوالي سبع سنوات.

وأعلن من القاعدة إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد عن نية بلاده سحب “قسم كبير” من القوات الروسية الموجودة في سوريا.

وبدأ الجيش الروسي في 12 كانون الأول/ ديسمبر انسحابا جزئيا لقواته من سوريا إثر إعلان بوتين أن مهمتهم “أنجزت بنجاح” بعد سنتين من التدخل العسكري لدعم النظام السوري.

وسحبت روسيا بشكل خاص وحدات جوية وأطباء عسكريين وكتيبة من الشرطة العسكرية وكذلك 36 طائرة وأربع مروحيات، بحسب ما كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأسبوع الماضي.

وأوضح شويغو أنه بعد هذا الانسحاب الجزئي، فإن موسكو ستُبقي مركز المصالحة الروسي وثلاث وحدات شرطة عسكرية وكذلك قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس العسكرية البحرية.

وصادق النواب الروس الأسبوع الماضي على اتفاق يقضي بتوسيع المنشآت المرفئية العسكرية الروسية في طرطوس في شمال غرب سوريا التي ستصبح قاعدة بحرية روسية دائمة.

المصدر

لندن- أ ف ب