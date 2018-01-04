خارجية النظام السوري تعلق على الاحتجاجات في إيران

علقت خارجية النظام السوري على الاحتجاجات في إيران، التي تجري منذ سبعة أيام، معتبرة أن “جهات أجنبية” وراءها، ولم تسمها.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء النظام السوري الرسمية “سانا”، فإن حكومة دمشق اعتبرت أن “جهات أجنبية سعت لنقل المعركة إلى إيران بعد فشلها في سوريا”.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، خلال استقباله في دمشق وفدا برلمانيا إيرانيا برئاسة أحمد سالك، نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية.

وقال إن “فشل مشاريع الأعداء في سوريا دفعهم إلى نقل المعركة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعم أعمال الشغب على أراضيها”، فيما أشار إلى “ارتباط هذه الهجمة بإعلان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني القدس عاصمة موحدة أبدية للشعب الفلسطيني”.

وأشاد المقداد بدور إيران حليفا للنظام السوري، وبالسياسات التي تتبعها الحكومة الإيرانية “حفاظا على أمنه وسيادته”، وفق قوله.

وعبر عن ثقته بالقيادة الإيرانية في إفشال ما وصفها بـ”المؤامرة الأمريكية الصهيونية”.

ونقل المقداد إدانة النظام السوري للاحتجاجات في إيران ووصفها بـ”أعمال الشغب”، التي قال إن “أمريكا وإسرائيل تقفان وراءها وأدواتهما في المنطقة”.

المصدر وكالات