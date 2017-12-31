مقتل 15 مدنياً بغارات للنظام السوري على الغوطة

أفاد ناشطون بمقتل 15 مدنياً جراء قصف للنظام السوري استهدف أحياء ومدناً وبلدات في #الغوطة الشرقية المحاصرة.

ومنذ ساعات الصباح، تشن قوات #النظام_السوري غارات جوية وقصفاً مدفعياً كثيفاً على مدينتي دوما وزملكا وعدة بلدات قريبة منها.

وقالت مصادر في #الدفاع_المدني إن 9 مدنيين قتلوا في مدينة حرستا، و3 في قرية أوتايا، وثلاثة مدنيين في بلدتي كفر بطنا ومسرابا وناحية النشابية، في الغوطة الشرقية.

وأضافت أن قوات النظام شنت ثلاثاً وخمسين غارة جوية على #حرستا منذ الصباح.

المصدر العربية