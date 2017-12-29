مقتل 19 مدنيا في حملة النظام السوري باتجاه إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان فيغن عشرات الأشخاص قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، جراء المعارك العنيفة بين قوات النظام وقوات المعارضة السورية في محيط محافظة إدلب.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن 66 شخصا قتلوا في المعارك بينهم 19 مدنيا.

وأشار عبد الرحمن إلى أن غارات النظام وروسيا تسببت بمقتل 19 مدنياً على الأقل بينهم سبعة أطفال، بحسب المرصد.

وتدور منذ الاثنين معارك عنيفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة ومقاتلة في المنطقة الحدودية بين محافظتي ادلب (شمال غرب) وحماة (وسط)، إثر هجوم واسع بدأته قوات النظام في محاولة للسيطرة على ريف ادلب الشرقي، حيث تمكنت الخميس من السيطرة على عدد من القرى والبلدات داخل الحدود الإدارية للمحافظة.

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بيروت – ا ف ب